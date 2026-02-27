Le Dr Mohamed Turki, spécialiste en médecine du sommeil, a souligné que se préparer au sommeil en créant une routine quotidienne fixe est l’un des facteurs les plus importants contribuant à améliorer la qualité du sommeil, expliquant que l’adoption d’habitudes simples et répétitives avant de se coucher prépare le cerveau à entrer naturellement dans un état de relaxation.

Lors d’un entretien dans le studio télévise de l’agence TAP, le spécialiste a appelé à se préparer au sommeil en créant un environnement confortable avant de se coucher (une chambre à température agréable, sombre et calme) et en cessant d’utiliser le téléphone ou de regarder la télévision au moins une heure avant de se coucher. Il s’agit aussi d’adopter certaines bonnes habitudes avant de se coucher, comme écouter de la musique douce, prendre un bain chaud ou boire des infusions apaisantes.

Il a ajouté que le nombre d’heures de sommeil nécessaires et suffisantes varie d’une personne à l’autre en fonction de l’âge, de l’état de santé et du mode de vie, mais que la moyenne générale pour les adultes se situe généralement entre 5 et 8 heures par jour, tandis que les adolescents ont besoin de 8 à 10 heures. Il est recommandé que les enfants dorment au moins 10 heures par jour pour assurer une croissance saine et un équilibre physique et mental, a-t-il encore dit.