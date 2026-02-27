Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et FIBGN Global Business Network ont signé récemment un mémorandum d’entente visant à renforcer le développement des exportations tunisiennes et à structurer la filière Halal.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la coopération internationale pour dynamiser les exportations tunisiennes, structurer l’écosystème Halal et organiser des missions commerciales ciblées, a indiqué le CEPEX dans un communiqué publié, jeudi.

Il s’agit également de faciliter l’accès aux marchés africains, GCC et asiatiques et soutenir la participation aux salons et foires internationales.

À travers cette alliance, le CEPEX et FIBGN unissent leurs forces pour positionner la Tunisie comme un acteur compétitif sur les marchés internationaux, a-t-on ajouté.

La filière Halal constitue aujourd’hui un levier stratégique majeur, notamment pour les secteurs agroalimentaire et cosmétique, a rappelé le CEPEX.

En 2024, la Tunisie compte une quarantaine d’entreprises certifiées Halal, majoritairement dans le secteur de l’agroalimentaire et des cosmétiques. Il est à noter que plus de 30% des produits certifiés halal sont des dattes et de l’huile d’olive, selon des données du CEPEX.

FIBGN est un réseau de matchmaking via les rencontres B2B organisées, pour l’internationalisation et l’accès aux marchés mondiaux.