Alors que le ciel se dégage pour offrir une journée ensoleillée, l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des températures en hausse, atteignant jusqu’à 26 degrés dans l’intérieur du pays. Analyse d’une journée de transition.

Après une matinée marquée par des brumes locales denses, le temps s’éclaircira rapidement ce vendredi pour devenir peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien. Ce retour au calme s’accompagne d’un changement de masse d’air.

Une nette remontée du mercure

Le vent, soufflant de secteur Sud-Est de faible à modéré, favorise une remontée des températures. Le contraste sera notable entre le littoral et l’intérieur des terres :

Côtes et hauteurs : Le mercure affichera des maximales comprises entre 17 et 21 degrés, offrant une fraîcheur agréable.

Intérieur du pays : Les températures grimperont pour osciller entre 22 et 26 degrés, une ambiance printanière avant l’heure.

Conditions maritimes favorables

Pour les activités en mer, les conditions s’annoncent clémentes. Selon les prévisions de l’INM, la mer sera calme à peu agitée, idéale pour la navigation de plaisance et la pêche côtière.