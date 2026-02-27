Les barrages retour d’accession aux huitièmes de finale de la Conference League se sont disputés jeudi, confirmant la qualification de huit équipes à l’issue de confrontations parfois spectaculaires, dont une prolongation décisive.

Jagiellonia renverse la Fiorentina

La performance la plus marquante est venue de Jagiellonia Białystok, qui s’est imposé 4-2 après prolongation sur la pelouse de la ACF Fiorentina. Battus 0-3 à l’aller, les Polonais ont renversé la situation pour valider leur qualification au terme d’un scénario spectaculaire.

Le Samsunspor a, lui, dominé KF Shkëndija 4-0, confirmant l’avantage acquis lors de la première manche (1-0).

Des matches serrés et des confirmations

Le NK Celje a validé sa qualification face à FC Drita grâce à une victoire 3-2, rééditant le score du match aller.

Même logique pour le HNK Rijeka, vainqueur 3-1 de l’Omonia Nicosie après un succès 1-0 à l’aller.

En Angleterre, Crystal Palace a assuré l’essentiel en battant HŠK Zrinjski Mostar 1-0, après un nul 1-1 lors de la première rencontre.

Alkmaar renverse Noah, Olomouc qualifié à l’extérieur

Le AZ Alkmaar a largement dominé FC Noah (4-0), effaçant sa défaite 0-1 du match aller.

Le Lech Poznań a, lui aussi, confirmé sa supériorité en s’imposant 1-0 face à KuPS Kuopio après un succès 2-0 à l’aller.

Enfin, le Sigma Olomouc a obtenu sa qualification sur le terrain du FC Lausanne-Sport (2-1), après un nul 1-1 à domicile lors de la première manche.

Huit clubs déjà qualifiés attendent

Les équipes issues des barrages rejoignent en huitièmes de finale les clubs directement qualifiés à l’issue de la phase de ligue : RC Strasbourg, Raków Częstochowa, AEK Athènes, Sparta Prague, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, FSV Mayence 05 et AEK Larnaca.