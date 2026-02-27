La ministre des Finances Michket Slama Khaldi a reçu, jeudi au siège de son département, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Bill Bazzi .

La réunion a permis d’évoquer les volets de partenariat et de coopération financière et technique entre les deux pays et d’insister sur la volonté commune d’élargir les opportunités d’investissement.

La rencontre a été également l’occasion de mettre l’accent sur les liens historiques entre les deux pays amis et de souligner l’importance d’œuvrer pour les développer davantage, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des finances.