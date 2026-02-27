La société tunisienne d’endocrinologie, diabète et maladies métaboliques (STEDIAM) a annoncé l’ouverture des candidatures pour le prix “TERIAK” pour la recherche sur le diabète 2026 dans sa troisième édition, à l’occasion de son 34ème congrès national qui se tient du 16 au 18 avril 2026.

Ce prix a pour objectif de valoriser les travaux scientifiques de qualité et d’encourager les chercheurs et médecins à développer la recherche dans le domaine du diabète et des maladies métaboliques, eu égards les défis sanitaires auxquels cette maladie est confrontée en Tunisie et à travers le monde.

Ce prix s’inscrit dans le cadre des travaux de ce congrès qui vise l’échange les nouveautés dans les domaines de l’endocrinologie, du diabète et des maladies métaboliques, mise à part la tenue de réunions scientifiques et d’ateliers sur les dernières techniques en matière de diagnostic et de traitement.

La STEDIAM a indiqué que la date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 14 mars 2026, appelant les chercheurs et médecins concernés à envoyer leurs dossiers par courrier électronique à l’adresse suivante endocrino.tunisie@gmail.com.

A noter que, le prix “TERIAK” occupe une place importante dans le cadre des activités du congrès national de cette association qui offre un espace adéquat pour récompenser les recherches et valoriser les efforts nationaux déployés en matière de lutte contre le diabète et les maladies métaboliques.