L’autrice et physicienne tunisienne Faouzia Farida Charfi publie un nouvel ouvrage intitulé ” Lettre à mon petit-fils sur l’islam d’aujourd’hui “, aux éditions Odile Jacob, paru le 4 février 2026.

Ce livre, qui suit ses précédents travaux sur l’islam et la science, propose une réflexion personnelle et engagée sur l’islam contemporain. Ses précédents ouvrages, La Science voilée (2013), Sacrées questions… Pour un islam d’aujourd’hui (2017) et L’Islam et la Science … En finir avec les compromis (2021), sont tous publiés chez le même éditeur français.

Dans ce texte de 216 pages, Charfi s’adresse à son petit-fils, âgé de 15 ans, pour aborder les défis que rencontre l’islam dans le monde moderne. À travers ce dialogue intergénérationnel, l’autrice explore des questions sur la pratique religieuse, la place de la religion dans la société actuelle et la nécessité de réformes au sein du monde musulman.

Dans une interview publiée par son éditeur, Charfi, militante active et ancienne Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur, explique les valeurs fondamentales qui sous-tendent son livre. Elle souligne l’importance de la liberté de conscience, une valeur qu’elle considère essentielle à l’évolution de la société.

Dans cet ouvrage, Charfi exhorte la jeunesse à se libérer des dogmes et à défendre l’égalité et le respect de l’autre. Elle déclare : « Soyez libre dans votre tête et défendez l’égalité. C’est comme ça que nous pouvons avancer dans ce monde qui devient inquiétant à cause de l’obscurantisme qui menace. »

Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de transmission des valeurs humaines et intellectuelles face aux enjeux contemporains.