L’Institut national de cancérologie (Salah Azaïez), a annoncé, ce jeudi, le lancement d’un système d’enregistrement électronique des patients afin d’améliorer la qualité des services et réduire les délais d’attente au sein de l’établissement de santé.

Dans une vidéo diffusée sur sa page officielle, l’Institut Salah Azaïez précise qu’une borne d’enregistrement automatique a été installée pour permettre aux patients d’accomplir leurs démarches administratives plus rapidement et pour réduire la pression sur les guichets d’accueil.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de l’institut visant à moderniser ses services administratifs et à adopter des solutions numériques répondant aux attentes des patients, notamment dans une structure qui accueille quotidiennement un nombre important de malades engagés dans un parcours de soins nécessitant une organisation rigoureuse et une prise en charge rapide, d’après la même source.

Pour plus d’informations, l’Institut met à la disposition du public le numéro de téléphone 71 150 740 ainsi que l’adresse électronique suivante : institutsalahaziez@rns.tn