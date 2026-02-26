Le spécialiste en médecine du sommeil, Dr Mohamed Turki a affirmé que l’insomnie chronique (qui dure trois mois ou plus) peut cacher de nombreuses maladies organiques et psychologiques.

Lors d’un entretien dans le studio télévisé de l’agence TAP, réalisé dans le cadre d’une série de conseils santé destinés aux citoyens pendant le mois de ramadan, Turki a insisté sur la nécessité de consulter des médecins spécialisés afin de réaliser les analyses et les examens radiologiques nécessaires pour détecter la maladie à l’origine de cette insomnie et de suivre un traitement approprié.

Il a ajouté que de nombreuses maladies psychiques provoquent des insomnies, telles que la dépression, les troubles anxieux, la schizophrénie, les troubles psychotiques, etc., ce qui rend la consultation d’un psychiatre urgente afin d’éviter que les risques liés à ces maladies psychiques ne s’aggravent et ne provoquent d’autres maladies physiques qui pourraient être évitées.

Le spécialiste a appelé à éviter l’utilisation de somnifères pour lutter contre l’insomnie, puisqu’ils entraînent une dépendance, soulignant que le médecin ne les prescrit généralement que dans les cas extrêmes, en suivant un protocole de santé spécifique.

En revanche, le spécialiste a affirmé que l’utilisation de somnifères à base de substances naturelles ne présente aucun danger pour la santé des personnes souffrant d’insomnie passagère limitée à quelques jours.

Le docteur spécialisé en médecine du sommeil a souligné que l’insomnie est un problème de santé mondial croissant, puisque 40% des personnes dans le monde souffrent d’insomnie temporaire et plus de 15% se plaignent d’insomnie chronique.