“Le manque de sommeil, de manière répétée, peut, à long terme, provoquer plusieurs maladies graves comme le déficit immunitaire, l’obésité et le cancer”, a fait savoir, Dr. Mohamed Turki, spécialiste en médecine du sommeil.

Dans une interview télévisée accordée à l’agence TAP, dans le cadre de la sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques pendant le mois de Ramadan, le spécialiste a souligné que veiller tard la nuit et ne pas cumuler un nombre suffisant d’heures de sommeil pendant trois mois ou plus est susceptible d’entraîner des troubles importants de l’organisme, notamment au niveau du cœur.

Il a ajouté que le manque de sommeil a des effets négatifs sur l’humeur, réduit l’activité et l’énergie de l’organisme, et impacte les performances professionnelles et cognitives outre la multiplication par six du risque d’accidents de la route lors de la conduite.

Il a, par ailleurs, signalé que la diminution du nombre d’heures de sommeil chez les personnes âgées constitue un phénomène physiologique normal et ne représente pas un problème de santé nécessitant une intervention médicale, sauf si ce sommeil est fragmenté ou ne procure pas le repos nécessaire à l’organisme.