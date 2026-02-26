La nouvelle édition de l’événement d’Italian Exhibition Group, du 4 au 6 mars au Parc des expositions de Rimini. La surface d’exposition s’étend : 125 000 mètres carrés bruts répartis sur 24 pavillons et sept aires thématiques. Franchissement de la barre des 1 000 exposants, dont 30 % en provenance de l’étranger, et plus de 500 acheteurs invités et délégations en provenance d’environ 50 pays. Au programme, plus de 150 événements, avec au centre, les outils et les solutions financières pour réduire la facture énergétique.

Rimini, 23 février 2026 – La nouvelle édition de KEY – The Energy Transition Expo est attendue du 4 au 6 mars au Parc des expositions de Rimini.

L’événement, organisé par IEG (Italian Exhibition Group) et référence en Europe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen en matière de transition énergétique, confirme être la plus importante plateforme européenne pour les technologies, les services et les solutions intégrées qui accélèrent la décarbonation.

La manifestation gagne en importance, tant en termes de participation que d’extension et de contenus, ce qui témoigne de la maturité d’un marché qui, en dépit des incertitudes de la conjoncture actuelle, reste solide. En outre, elle renforce son rôle de hub global ouvert à la confrontation internationale, en se distinguant des autres salons consacrés à l’énergie par la diversification et l’exhaustivité de son offre.

KEY 2026 ramène le centre de gravité du débat stratégique en Europe, en lui redonnant un rôle de premier plan dans la grande transformation en cours et en en valorisant les compétences industrielles et technologiques, la recherche et le patrimoine de solutions déjà disponibles pour construire un avenir durable et compétitif.

Plus de 1 000 exposants sont attendus, dont 30 % en provenance de l’étranger, avec une présence significative d’entreprises en provenance d’environ 30 pays. En outre, grâce à la collaboration avec l’Agence ICE et le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), est prévue la présence de plus de 500 acheteurs invités et délégations en provenance d’environ 50 pays. Une délégation japonaise est également attendue, en collaboration avec H2IT et le Clust-ER Greentech de la région Émilie-Romagne dans le cadre du partenariat sur l’hydrogène entre l’Italie et le Japon et dans le prolongement de la mission d’IEG à l’EXPO d’OSAKA.

LA FINANCE COMME SOUTIEN À LA TRANSITION

Le thème central de KEY 2026 est la finance au service de la transition énergétique grâce à de nouveaux outils permettant de contrôler les coûts de l’énergie.

La manifestation offre un aperçu complet des nouveaux modèles d’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que des solutions innovantes pour réduire la facture énergétique, en mettant face à face les institutions financières, les compagnies EPC (Engineering, Procurement & Construction), des entreprises italiennes et internationales de premier plan, des associations et des institutions.

L’attention portée à la finance se reflète également dans l’offre du salon, avec la présence d’un pavillon tout entier réservé pour la première fois aux compagnies EPC et à la finance, de plus en plus stratégiques pour la réalisation de grandes installations d’énergies renouvelables et de stockage à l’échelle industrielle.

NOUVEL AMÉNAGEMENT POUR PRÉSENTER LA FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE

Pour l’édition 2026, KEY a étendu sa surface d’exposition, qui atteindra environ 125 000 m² bruts en occupant presque entièrement le Parc des expositions de Rimini avec 24 pavillons, répartis en sept aires thématiques : solaire, éolien, hydrogène, efficacité énergétique, stockage de l’énergie, mobilité électrique et ville durable.

Le secteur réservé à l’énergie solaire a enregistré la plus forte croissance, confirmant la solidité du marché et la maturité de cette technologie, avec une extension significative des espaces dédiés aux compagnies EPC, à l’agrivoltaïque et aux entreprises spécialisées dans les systèmes de fixation et de montage des installations.

La superficie réservée à l’éolien est elle aussi en augmentation, avec une attention particulière accordée à Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition consacré au rôle des ports en tant que hubs logistiques pour l’assemblage et la maintenance des parcs flottants et pour le stockage et le transport de l’hydrogène.

L’aire dédiée à l’efficacité énergétique, pilier de KEY a été renforcée et réorganisée, dans son rôle de facilitateur de la transition, avec une vision transversale de la décarbonation tant dans le domaine industriel que dans celui de l’environnement bâti. C’est dans les pavillons réservés à ce secteur que s’inscrit le nouveau projet HOME — Healthy, Optimized, Measured, Efficient de KEY 2026, un espace éducatif et culturel qui reproduira un bâtiment 100 % intelligent, efficace et durable, qui permettra de découvrir comment sont conçus, réalisés et évalués les bâtiments sains et intelligents au plan énergétique.

LA COOPÉRATION AVEC L’AFRIQUE

Conformément aux priorités du Plan Mattei et à l’importance croissante du continent africain pour la transition énergétique mondiale et dans les politiques énergétiques et industrielles européennes, KEY vise à renforcer la coopération avec l’Afrique en mettant en relation les entreprises, les institutions et les investisseurs pour favoriser l’émergence de nouvelles synergies.

Deux événements organisés par Res4Africa, prévus les 5 et 6 mars, seront consacrés à l’autosuffisance énergétique du continent.

En outre, l’aire Africa Investment HUB – nouveauté de KEY 2026 – accueillera des associations africaines du secteur, en provenance d’Égypte, d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et d’Afrique du Sud, sur un espace dédié au networking et aux rencontres d’affaires.

À l’occasion de la manifestation et dans le cadre de la collaboration entre KEY et Piantando – B Corp qui lance, finance et supervise des projets à fort impact social et environnemental – trois lampadaires solaires seront installés dans un village du Malawi.

RIGUEUR SCIENTIFIQUE : CALENDRIER DES CONFÉRENCES

Avec un programme nourri de plus de 150 événements de grande qualité, rigoureux et basés sur des données et des relevés scientifiques, dont 90 organisés par son Comité technique et scientifique, KEY confirme son statut d’espace d’échange ouvert et stratégique permettant de faire valoir compétences, savoir-faire et meilleures pratiques pour accompagner la transition énergétique.

Parmi les événements au programme, le KEY ENERGY SUMMIT et le ForumTech d’ITALIA SOLARE sont de retour.

Jeudi 5 mars, sera présenté le Rapport sur l’état de la durabilité énergétique dans la filière de la construction, en collaboration avec FEDERCOSTRUZIONI. En outre, KEY et Elemens organiseront la conférence EPC et finance : la nouvelle phase des énergies renouvelables afin de mettre en relation les banques et les compagnies EPC, dans le but de favoriser de nouveaux modèles de collaboration et de réduire les obstacles existants qui entravent la réalisation d’installations dans le domaine des énergies renouvelables.

Le même jour, aura lieu l’événement Énergie et innovation : la coopération internationale du MASE pour la transition énergétique, organisé par le Ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

L’INNOVATION DISTRICT

L’innovation et les compétences durables sont à nouveau à l’honneur dans le cadre de l’Innovation District, un parcours d’open innovation qui promeut l’innovation en matière de produits et de services, en mettant en relation de jeunes entreprises, des sociétés consolidées et des investisseurs. L’aire accueillera 32 start-up et PME innovantes sélectionnées à la suite d’un Call for Start-up et elle accueillera également l’initiative Green Jobs & Skills qui favorise la rencontre entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi.

Mercredi 4 mars, le Prix Innovation Lorenzo Cagnoni sera décerné à sept exposants pour leurs projets les plus innovants, un pour chaque catégorie de produits de la manifestation.

KEY CHOICE – Unlock the future of PPA

À la veille de KEY, mardi 3 mars au Palais des congrès de Rimini, est prévu KEY CHOICE – Unlock the future of PPA, l’événement B2B organisé par IEG en collaboration avec Elemens qui offre une vision complète des opportunités et des défis liés à la transition énergétique, en fournissant une mise à jour technique et stratégique, notamment à la lumière des dernières réglementations.

DPE – SALON INTERNATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ

Parallèlement à KEY, la nouvelle édition de DPE – International Electricity Expo fait son retour. Cet événement est organisé par Italian Exhibition Group en collaboration avec l’Association Generazione Distribuita – Moteus, Composantsa, Groupe électrogène, affiliée à ANIMA Confindustria, et la Fédération ANIE. Il est dédié à l’écosystème de la production, du transport, de la distribution, de la sécurité et de l’automatisation électrique.

ABOUT KEY 2026 (À PROPOS DE KEY 2026)

Statut : Foire internationale ; Organisation : Italian Exhibition Group S.p.A. ; Fréquence : annuelle ; Édition : 4ème ; Dates : Du 4 au 6 mars 2026 ; mail keyenergy@iegexpo.it ; Site internet : http://www.key-expo.com ; Facebook : https://www.facebook.com/keyexpo/ ; Instagram : https://www.instagram.com/key_expo/ ; LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/keyenergy/