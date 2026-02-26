La Banque centrale de Tunisie (BCT) a adressé une note aux intermédiaires agréés concernant les caractéristiques techniques des billets de banque omanais émis par la Banque centrale d’Oman (CBO) et actuellement en circulation (sixième série).

Cette note intervient suite à l’inscription du rial omanais sur le tableau relatif aux cours des devises cotées en dinar tunisien pour les opérations au comptant ainsi que pour les opérations sur billets de banques et chèques de voyage en vertu de la note n° 22 du 29 janvier 2026 adressée par la BCT aux intermédiaires agréés.

La note a détaillé, dans ce cadre, les principales caractéristiques techniques et de sécurité, ainsi que les spécificités techniques des billets de banque omanais. Le rial omanais est la monnaie officielle du Sultanat d’Oman et est subdivisé en 1 000 baisa. Les billets en circulation de la sixième série comprennent des catégories de 100 baisa, 0,5 rial, 1 rial, 5 rials, 10 rials, 20 rials et 50 rials. Ces billets de banque se caractérisent par des motifs reflétant l’identité nationale et les monuments historiques et économiques du Sultanat. Leurs couleurs et leurs dimensions varient afin de faciliter la distinction entre les différentes catégories.

L’institut d’émission a appelé les intermédiaires agréés à consulter le site web officiel de la CBO (httpss://cbo.gov.om) pour avoir des informations complémentaires sur les spécificités techniques et les éléments de sécurité des billets en question.