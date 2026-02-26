Le Salon IRRIGATECH 2026, rendez-vous incontournable du secteur agricole, se tiendra du 15 au 18 avril 2026 au Palais d’exposition Tesnim à Jendouba.

Selon la page officielle dédiée à l’événement sur les réseaux sociaux, cette manifestation vise à rassembler l’ensemble des acteurs de la filière, notamment les agriculteurs, fournisseurs, investisseurs et professionnels de l’agro-industrie. Sa vocation première est de présenter les dernières innovations en matière d’irrigation et de technologies agricoles.

Placée sous le thème de l’innovation au service d’une agriculture durable, cette édition proposera un programme riche, comprenant des expositions, des conférences techniques et des espaces de networking dédiés aux échanges professionnels.

Ce salon constitue une opportunité stratégique pour les participants de renforcer leur visibilité à l’échelle nationale, d’élargir leur portefeuille clients et de concrétiser de nouveaux partenariats.

Avec cette nouvelle édition, IRRIGATECH 2026 s’impose comme une plateforme clé pour accélérer la croissance des entreprises sur le marché tunisien et favoriser les échanges entre les leaders et experts du secteur.