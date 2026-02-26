L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) rappelle l’obligation, pour les ingénieurs-conseils et les bureaux d’études, de respecter un tarif minimum fixé à 3 % du coût global des travaux par lot technique, assorti d’un forfait compris entre 400 et 1500 dinars, pour leurs interventions sur des projets de travaux publics et de bâtiment non soumis au décret n° 71-1978.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’OIT précise que cette obligation, prévue par la décision n° 83 de 2022, concerne les domaines des structures porteuses, des routes et des réseaux, des fluides et de l’électricité. Le non-respect de ces dispositions constitue une faute grave, passible d’une saisine automatique du Conseil de discipline.

Pour les missions de suivi et de contrôle, la rémunération est fixée à 400 dinars par jour, fractionnable selon la durée d’intervention, auxquels s’ajoutent les frais de déplacement, remboursés à raison de 500 millimes au minimum par kilomètre parcouru.

L’OIT exhorte ses membres à appliquer strictement ces tarifs afin de préserver la dignité de la profession, de garantir la qualité des prestations et de protéger l’économie nationale contre la concurrence déloyale.