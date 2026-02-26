Une délégation d’entreprises tunisiennes prendra part à la foire mondiale dédiée à l’Industrie 4.0 “Hannover Messe” qui aura lieu du 20 au 24 avril 2026 en Allemagne. Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale axée sur la transition numérique en Tunisie “Vers une Industrie 4.0” a fait savoir, jeudi, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

A ce titre, l’APII et le Centre de transformation digitale de la GIZ, viennent de lancer un appel à candidatures pour sélectionner les entreprises qui formeront la délégation nationale. Cet appel s’adresse aux startups (Startup Act ou pré-labellisation) et aux PME (ayant plus de 3 ans d’activité et plus de 10 employés) proposant des solutions Industrie 4.0 : Internet des Objets (IoT), Intelligence Artificielle, Big Data, cybersécurité, réalité augmentée/virtuelle, Green Tech…Les candidatures sont ouvertes du 25 février au 8 mars 2026.

D’après l’APII, cette foire offrira aux entreprises participantes une opportunité de visibilité internationale, de networking stratégique et de partenariats à forte valeur ajoutée. Elle constitue, également, une occasion pour renforcer l’intégration des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales, promouvoir l’innovation industrielle et accélérer la transformation numérique du tissu industriel national.

La priorité sera accordée à la participation féminine, aux entreprises à impact environnemental, aux entreprises situées dans des régions défavorisées, ou ayant des partenariats internationaux actifs, ainsi qu’à celles qui participent pour la première fois au salon.

Hannover Messe est le plus grand salon de la technologie industrielle au monde. Depuis sa première édition en 1947, l’événement rassemble chaque printemps tous les thèmes clés de la chaîne de valeur ajoutée industrielle et présente les innovations industrielles les plus récentes. Le prix Hermes Award, qui récompense les innovations technologiques importantes est décerné lors de ce salon.