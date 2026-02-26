La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a reçu mercredi l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Bill Bazzi, en présence de responsables du ministère, dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles publié en fin d’après-midi, l’entretien a porté sur le développement du partenariat bilatéral dans le domaine du patrimoine culturel, notamment à travers l’échange d’expertises en matière de préservation des sites archéologiques, de fouilles et de documentation scientifique du patrimoine matériel et immatériel.

Les deux parties ont également évoqué la mise en place de programmes de formation au profit des cadres spécialisés, en vue de renforcer les capacités nationales conformément aux standards internationaux.

Les discussions ont par ailleurs concerné les perspectives de coopération dans le secteur du cinéma et des industries audiovisuelles. Il a été question d’encourager la coproduction, de promouvoir l’échange d’expertises techniques et artistiques et d’organiser des ateliers de formation destinés aux jeunes cinéastes.

Les deux responsables ont également abordé la participation des films tunisiens aux festivals organisés aux États-Unis, ainsi que le renforcement de la présence des productions américaines dans les espaces culturels tunisiens.

La coopération dans le domaine des festivals et des manifestations culturelles a également été examinée, notamment à travers le soutien à la programmation d’œuvres conjointes et la participation d’artistes des deux pays aux événements nationaux et internationaux.

La ministre a, à cette occasion, souligné l’importance accordée par la Tunisie au développement des partenariats culturels internationaux, rappelant que les relations tuniso-américaines reposent sur une coopération continue et un respect mutuel.

Elle a mis en avant le rôle de la culture dans le rapprochement entre les peuples et réaffirmé la volonté de son département de renforcer les partenariats au service des intérêts communs.

De son côté, l’ambassadeur américain a salué la solidité des relations diplomatiques entre les deux pays, qualifiées de partenariat historique, et a réitéré l’engagement de son pays à soutenir les initiatives culturelles conjointes et à approfondir la coopération bilatérale.