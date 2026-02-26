La société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN) a réceptionné, mardi, 27 autobus articulés, dont 8 destinés au gouvernorat de Zaghouan et 19 au gouvernorat de Nabeul, a indiqué le président-directeur général de la société, Yahya Chiboub, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de refonte du transport public, visant la modernisation de la flotte, l’amélioration de la qualité du service et la sécurisation des déplacements, a-t-il précisé.

Les nouveaux véhicules, partie d’un marché global de 461 bus, sont équipés de caméras de surveillance ainsi que d’espaces réservés aux personnes à besoins spécifiques et aux seniors, conformément aux normes actuelles d’accessibilité.

La répartition des bus entre les deux gouvernorats s’est effectuée selon des critères techniques prédéfinis, tenant compte du nombre de délégations concernées et du volume des usagers, qu’il s’agisse d’élèves, d’étudiants ou de voyageurs quotidiens.

A cet égard, le responsable régional a appelé les passagers à préserver ces équipements, rappelant les dégradations récemment constatées, notamment le brisement des vitres.

Ces nouvelles dotations s’inscrivent dans la dynamique engagée par la société pour renforcer son parc, optimiser l’offre de mobilité et accompagner les besoins croissants de la population, contribuant ainsi à l’amélioration structurelle du réseau de transport public.