Une séance de travail présidée, mardi, par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, en présence des chefs de services de psychiatrie et des représentants d’associations scientifiques, a décidé le lancement de la psychiatrie à distance (télépsychiatrie) et l’intégration de la spécialité dans le domaine de la santé numérique.

L’objectif est de rapprocher les consultations, réduire les déplacements des patients et de renforcer les ressources humaines via le comblement des postes vacants, ainsi que la motivation du personnel existant et l’organisation de formations adaptées.

Cette réunion consacrée à l’examen de la situation du secteur de la psychiatrie et à l’élaboration d’une feuille de route nationale exécutable a décidé également la création d’une direction dédiée à la santé mentale au sein du ministère.

La direction en question se chargera du pilotage du programme national, de la coordination de l’exécution et du suivi.

La réunion a permis également de décider de soutenir les médecins de première ligne via la formation continue, la mise à disposition d’outils de dépistage et de suivi initial, l’orientation rapide ainsi que le développement de la psychiatrie légale et la modernisation des cadres réglementaires qui la régissent.

Il convient de noter que la première consultation de télépsychiatrie s’est déroulée, le 15 septembre 2025, entre le service de psychiatrie « B » à l’hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax et le centre de santé de base Cité El Mahrajen, relevant du complexe de santé de base de Tataouine, dans le cadre du renforcement et du rapprochement des services de psychiatrie pour les citoyens.