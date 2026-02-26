Le programme des “ Illuminations d’El Halfaouine” (Tajalliyat El Halfaouine) (TNT) a été dévoilé le Théâtre National Tunisien qui organise cette 4ème édition ramadanesque du 5 au 10 mars 2025 à la place Halfaouine à la Médina de Tunis, avec un rendez-vous riche et varié en musique, cinéma, du théâtre et arts de la rue.

Le programme propose des spectacles de cirque, du théâtre de rue, des productions théâtrales, de la musique soufie et spirituelle, ainsi que des projections de films, sans oublier d’autres activités artistiques et culturelles mettant en valeur le caractère historique et architectural du lieu. Ce festival s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la TNT pour dynamiser l’activité culturelle en plein air. Selon les organisateurs, il vise également à ” faire des espaces publics des lieux dynamiques d’expression artistique et d’échanges directs entre artistes et public “.

Voici le programme de Tajallaliyat :

Jeudi 5 mars 2026

21 h / Spectacles « Clown » de l’Ecole Pratique des Métiers du Théâtre- Ecole de l’Acteur

22 h / Spectacle « Just Robotics Show »

23 h / Spectacle d’ « Inched » de Cheikh Ahmed Jelmam

Vendredi 6 mars 2026

21 h / Spectacle théâtral « Khayal Jamil » de Mohamed Lakhoues

22 h / Projection du film «Nawar Achiya » de Khedija Mckecher

Samedi 7 mars 2026

21 h / Spectacles de cirque artistique

22 h / Spectacle théâtral « Fella » de la Maison de la culture de Bir Lahmar – Tataouine / Mise en scène : Jalel Hammoudi

Samedi 23 / Représentation théâtrale « Al mouhammichoune » (les Marginalisés) de Fondouk el Haddadine – Sfax/ Mise en scène : Omar Ben Soltana

Dimanche 8 mars 2026

21 h / Spectacles de cirque artistique

22 h / Spectacle musical de l’artiste « Si Lemhaf »

Lundi 9 mars 2026

21h / Spectacle artistique « Waddouni » de la troupe nationale des arts populaires / Mise en scène et chorégraphie : Imed Amara

22h / Spectacle musical de l’artiste Nidhal Yahiaoui

Mardi 10 mars 2026

21h / Spectacles du cirque artistique

22h / Spectacle artistique « Badr Ettamam » de cheikh Fadhel Sakka