A l’occasion du mois de Ramadan, le centre d’art contemporain B7L9, (situé à Bhar Lazreg, La Marsa) propose “Ramadan Nights at B7L9”, une programmation de dix soirées, à partir de 21H00, mêlant notamment musique, théâtre, poésie et conte.

Les “Ramadan Nights at B7L9” s’ouvrent le vendredi 27 février avec Ameni Riahi dans “Boutikat Mono”, une fantaisie visuelle et musicale inspirée des fawazir.

Le samedi 28 février, la scène accueillera Vipa et Pan J autour de “Rawema”, un projet mêlant composition instrumentale, poésie contemporaine et expérimentation sonore.

Le dimanche 1er mars sera consacré aux “Cafés chantants du bon vieux temps”, une soirée de contes et de mémoire animée par Abdessatar Amamou. Le mercredi 4 mars, le théâtre prendra place avec la pièce “11–14” de Moez Gdiri.

La musique reprendra le vendredi 6 mars avec le concert de Dar El Oud Ettounsi, sous la direction de Zied Mehdi, suivi le samedi 7 mars par la formation Hezb El Mahdia.

Le jeudi 12 mars, poésie et son se rencontreront lors d’une performance réunissant Sabrine Ghannoudi et Marwa Ajili Trabelsi, autour de méditations poétiques et de résonances de l’instrument à percussion handpan.

Le vendredi 13 mars, la scène de B7L9 accueillera Mounir Troudi, avant le concert de Dali Chebil

Le samedi 14 mars. Les “Ramadan Nights” s’achèveront

Le dimanche 15 mars par une soirée portée par l’artiste performer Hatem Karoui.