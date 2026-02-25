Dans un marché bien garni, le Tunindex poursuit son ascension soutenue, se hissant de 0,55 % à 15 173,7 points, dans un volume très important de 79,5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Les volumes ont été dynamiques grâce la réalisation de deux transactions de bloc, dont une portant sur le titre SMART TUNISIE d’une valeur de 63,6 MD et l’autre portant sur le titre TUNISIE LEASING ET FACTORING d’une valeur de 2,4 MD.

Le titre STAR a chapeauté le palmarès de la cote. L’action de l’assureur s’est envolée de 5,9 % à 60,900 D, dans un volume dépassant 1 MD.

Le titre TUNIS RE s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du réassureur a pris +4,5 % à 15,150 D, tout en drainant des échanges de 581 mille dinars.

L’hémorragie se poursuit pour le titre OFFICEPLAST. L’action s’est délestée de –4,3 % à 2,210 D, dans un volume de 47 mille dinars.

Le titre SAM a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action du spécialiste en bois a reculé de –3,1 % à 5,080 D. La valeur amassé un modeste flux de 24 mille dinars sur la séance.

Le titre SMART TUNISIE a particulièrement animé la séance. L’action de la valeur technologique s’est effritée de 0,2 % à 21,350 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 63,6 MD grâce à la réalisation d’une transaction de bloc d’une valeur de 63,6 MD.