La Bourse de Tunis et la Fondation « Konrad Adenauer » ont organisé une série de rencontres et d’ateliers de formation à l’intention des entreprises cotées, visant à les sensibiliser aux défis climatiques et à les former au calcul de l’empreinte carbone, une démarche présentée comme une « nécessité stratégique » pour l’accès aux marchés internationaux.

Initiée dans le cadre du soutien à une économie plus verte, cette action de formation avait pour objectif de familiariser les dirigeants et les équipes opérationnelles avec les méthodes de calcul, de suivi et de gestion des émissions de gaz à effet de serre. Elle s’inscrit dans une volonté de consolider la gouvernance durable et d’harmoniser les pratiques locales avec les nouvelles normes internationales de reporting extra-financier.

Les travaux se sont déroulés en deux temps. Une session plénière, tenue le 27 janvier, a réuni les hauts responsables des sociétés cotées pour définir le cadre général des orientations climatiques.

Elle a été suivie, les 10 et 11 février, d’ateliers sectoriels spécialisés ciblant les secteurs financier et industriel, en raison de la spécificité de leurs émissions et de leur poids dans l’économie nationale.

À travers cette initiative, la Fondation « Konrad Adenauer » a souligné que le calcul de l’empreinte carbone n’est plus un simple choix environnemental, mais un levier essentiel pour garantir l’intégration des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales, alors que les partenaires commerciaux internationaux renforcent leurs exigences environnementales.

Ces rencontres visent in fine à doter les entreprises cotées d’outils pratiques de mesure, afin de renforcer la confiance des investisseurs internationaux et d’attirer les capitaux responsables vers le marché financier tunisien.