L’Organisation nationale de la culture, du sport et du travail (ONCST) a dévoilé son programme pour la Fête internationale du Travail : un grand tournoi sportif maghrébin se tiendra du 30 avril au 3 mai 2026 dans la ville de Sousse.

L’événement réunira des équipes tunisiennes, algériennes et libyennes, ainsi que l’Irak en tant qu’invité d’honneur.

Cette compétition, annoncée via les canaux officiels de l’organisation, s’articulera autour de trois disciplines : le football à six, le tennis de table et l’e-sport. Cette diversité de disciplines vise à attirer à la fois les sportifs traditionnels et les adeptes du gaming, reflétant une volonté de modernisation de la manifestation.

En marge des rencontres sportives, une soirée artistique est programmée pour animer la manifestation et consolider les liens de fraternité entre les délégations participantes, dans un esprit de convivialité propre à la célébration de la Fête du Travail.

Cette initiative vise à promouvoir le sport en milieu professionnel et à dynamiser la coopération régionale à travers le dialogue et l’échange culturel.

Cette compétition s’inscrit dans le cadre plus large des activités programmées par l’ONCST pour le premier semestre 2026. L’organisation, qui œuvre à promouvoir le sport en milieu professionnel, souhaite également dynamiser la coopération maghrébine à travers d’autres disciplines comme le basket-ball, le handball ou encore la pétanque.