Les services de la dette extérieure ont chuté de 78,7%, pour se situer au niveau de 1 milliard de dinars, au 20 février 2026, contre près de 5 milliards de dinars, à la même date de l’année écoulée, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En ce qui concerne les revenus du travail et les recettes touristiques, ils ont progressé respectivement de 6,8% à 1,2 milliard de dinars, et de 4,6% à 0,865 milliard de dinars.

Ainsi, les avoirs nets en devises ont augmenté, passant de 23 milliards de dinars (ce qui représente 101 jours d’importation), à la date du 24 février 2025, à 25,3 milliards de dinars (soit l’équivalent de 107 jours d’importation), actuellement.

Les données statistiques de la BCT ont fait ressortir, en outre, une hausse significative de billets et monnaies en circulation de 19,6%, pour atteindre les 27,5 milliards de dinars, le 23 février courant, contre 23 milliards de dinars, une année auparavant.