Un atelier de travail, organisé récemment à la Cité des sciences à Tunis à l’initiative du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a abouti à un accord portant sur la mise en place d’un dispositif de soutien à l’entrepreneuriat au profit des titulaires d’un doctorat, ainsi que sur l’instauration d’un régime spécifique en leur faveur.

Selon un communiqué publié, ce mercredi, par le ministère, les participants à cet atelier, consacré à l’examen du programme national d’appui, d’accompagnement et d’amélioration de l’employabilité des titulaires d’un doctorat, ont convenu de mettre en place des mécanismes d’accompagnement pour soutenir l’entrepreneuriat et de créer une plateforme électronique dédiée aux titulaires de doctorat afin de garantir la complémentarité et favoriser l’insertion économique et sociale de toutes les catégories concernées.

Le ministère a souligné que cette rencontre a également constitué une occasion d’échange d’expertises et d’expériences autour de l’élaboration d’un modèle spécifique aux titulaires d’un doctorat, en vue de renforcer leurs compétences, notamment dans les domaines du transfert de technologie et de la recherche appliquée.

À cette occasion, la chargée de la gestion du cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Jihène Gaza, a mis en avant l’importance du projet d’appui au secteur de l’éducation (PASE), dans le cadre duquel s’inscrit cet atelier, et son rôle dans l’insertion des chercheurs d’emploi titulaires d’un doctorat, en adéquation avec leurs aspirations et leur niveau académique.

De son côté, le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mourad Bellassoued, a souligné la nécessité d’élaborer un modèle commun pour mettre en place un système intégré visant à améliorer l’employabilité des titulaires d’un doctorat, fondé sur une équation liant formation scientifique et développement technologique afin de réaliser l’intégration économique et sociale.

L’atelier a également été marqué par la présentation de plusieurs exposés portant notamment sur le dispositif « Mobidoc », en tant que mécanisme national de référence en matière de transfert de technologie et d’amélioration de l’employabilité, ainsi que sur la stratégie nationale de l’emploi et les principaux programmes et mécanismes d’accompagnement et de financement mobilisant les ressources du Fonds national de l’emploi au profit des titulaires d’un doctorat.