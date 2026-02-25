L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a lancé deux appels à projets d’un montant total de 250 000 euros destinés à soutenir la mobilité des artistes et à renforcer la distribution ainsi que la découvrabilité des contenus culturels francophones.

Selon un communiqué publié mardi par l’OIF, ces dispositifs s’inscrivent dans le programme « Industries culturelles et découvrabilité », porté par la Direction de la langue française dans la diversité des cultures francophones (DLC).

Le premier appel, doté de 100 000 euros, vise la mobilité des artistes et la circulation des biens culturels. Il s’adresse aux artistes professionnels et collectifs justifiant d’au moins deux ans d’activité et résidant dans un État ou gouvernement membre de l’OIF.

Sont concernés le spectacle vivant (musique, théâtre, danse, humour, conte), le cinéma et l’audiovisuel, le livre et l’édition ainsi que les arts visuels.

Trois formes de mobilité sont éligibles : participation à des événements artistiques, présence sur des marchés ou foires culturelles et participation à des formations de courte durée. Les projets devront se dérouler entre le 25 mars et le 30 novembre 2026, pour une durée de cinq jours à trois mois.

La subvention maximale est fixée à 5 000 euros par projet pour la mobilité et à 2 500 euros pour la circulation des biens culturels, cumulables. Les candidatures sont ouvertes du 23 février au 31 août 2026.

Les projets candidats seront examinés par une commission de trois experts et retenus à partir d’une note minimale de 70 sur 100, dans la limite des crédits disponibles.

Le second appel, intitulé « Soutien à la distribution et découvrabilité », est doté de 150 000 euros. Il vise à renforcer la mise en marché et la visibilité des productions francophones, notamment sur les plateformes numériques.

Chaque projet pourra bénéficier d’une subvention maximale de 50 000 euros, dans la limite de 80 % du coût total, pour une durée de trois à douze mois.

Les volets concernés couvrent la distribution et l’export, les outils de découvrabilité numérique ainsi que les festivals à rayonnement régional ou international. Les structures candidates doivent être légalement enregistrées dans un État ou gouvernement membre de l’OIF et justifier d’au moins deux ans d’expérience.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2026. Les résultats seront publiés en mai.

Les dossiers doivent être déposés via la plateforme dédiée accessible sur le site de l’OIF, où sont publiés le règlement, les pièces requises et le calendrier détaillé.