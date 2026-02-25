Au gouvernorat de Gafsa, une série de projets publics, d’un coût globale de 2 millions de dinars, a été approuvée récemment par les autorités régionales.

Ces projets portent notamment sur l’aménagement du stade Om Larayes (540 mille dinars), du parc urbain à El Ksar (478 mille dinars) et la construction d’un centre de santé de base (type 3) dans la Cité Echabeb à Gafsa-sud (534 mille dinars).

Il s’agit également de la réhabilitation de la prison civile de Gafsa (468 mille dinars), lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du gouvernorat de Gafsa.