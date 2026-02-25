TUNIS, 25 fév 2026 (TAP) – Le temps s’annonce clair à peu nuageux, mercredi, sur la plupart des régions du pays, selon les prévisions publiées par l’Institut national de la météorologie.

Les conditions atmosphériques resteront globalement stables. Le ciel sera largement dégagé, avec quelques passages nuageux localisés. Aucune perturbation significative n’est signalée pour la journée.

Vent faible à modéré

Le vent soufflera du secteur est sur les régions du nord et du centre. Sur le sud du pays, il sera de secteur ouest. Son intensité restera faible à modérée sur l’ensemble du territoire.

Ces conditions devraient maintenir une atmosphère relativement calme, sans phénomènes météorologiques particuliers.

Mer peu agitée

En mer, l’état sera peu agité. Les conditions de navigation ne présentent pas d’évolution notable par rapport aux jours précédents, selon les données communiquées.

Températures comprises entre 20 et 25 degrés

Les températures maximales varieront généralement entre 20 et 25 degrés. Ces valeurs concerneront la majorité des régions.

Aucune variation marquée n’est annoncée dans les prévisions publiées pour cette journée.