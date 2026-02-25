Le Real Madrid et Vinicius Junior retrouvent Benfica mercredi au stade Santiago Bernabéu pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions, après leur victoire 1-0 à l’aller. Cette rencontre intervient une semaine après un incident raciste impliquant l’Argentin Gianluca Prestianni, suspendu provisoirement par l’UEFA.

L’affaire Prestianni alimente la polémique

Gianluca Prestianni est accusé par plusieurs joueurs du Real d’avoir traité Vinicius Junior de “singe”, ce qu’il nie. L’UEFA s’est saisie de l’affaire immédiatement. José Mourinho a également été exclu en fin de match lors de la première confrontation. La polémique a dominé l’avant-match mardi et maintenu une tension palpable autour de la rencontre.

Alvaro Arbeloa, entraîneur du Real, a insisté sur la nécessité pour l’UEFA de sanctionner Prestianni : “Rien ne peut justifier un acte raciste”, a-t-il affirmé. Le gardien belge Thibaut Courtois a dénoncé les paroles de Mourinho, estimant qu’aucune célébration de but ne peut légitimer une insulte raciste. “Eh bien cela me paraît tout aussi grave. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses”, a ajouté Courtois à propos d’une insulte homophobe que Prestianni aurait reconnue.

Un club divisé sur le soutien à son joueur

Malgré sa suspension, Prestianni a effectué le déplacement avec Benfica. Le club portugais a assuré faire appel de la décision de l’UEFA, mais sa présence sur la pelouse au coup d’envoi paraît improbable, de peur de déstabiliser la rencontre et d’exposer Benfica à des sanctions. Rui Costa, président du club, affirme croire à l’innocence de l’Argentin : “Il est tout sauf raciste”, a-t-il déclaré avant le départ de l’équipe pour Madrid.

Joao Tralhao, adjoint de Mourinho, a rappelé que le club se préparait à tous les scénarios : “L’UEFA a pris une décision, le club a fait appel. Nous devons nous concentrer sur le match.”

Confiance et résilience côté madrilène

Malgré la controverse, l’équipe madrilène affiche son soutien total à Vinicius Junior. Courtois appelle ses coéquipiers à “tourner la page” et à se concentrer sur l’amélioration par rapport à la défaite contre Osasuna (2-1). Arbeloa loue le courage de l’attaquant brésilien : “Vini est un battant. Il va continuer à lutter et démontrer que c’est un des meilleurs joueurs de la planète.”

Mercredi, le match s’annonce tendu mais décisif pour la qualification en huitièmes de finale.