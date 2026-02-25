La Tunisie et le Brésil ont tenu lundi à Brasilia la cinquième session de leurs consultations politiques, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et à la préparation d’une prochaine rencontre au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

La délégation tunisienne était conduite par Riadh Dridi, directeur général des relations avec les pays d’Amérique et des organisations régionales américaines, tandis que la partie brésilienne était présidée par Carlos Sérgio Sobral Duarte, directeur général de l’Afrique et du Moyen-Orient au ministère brésilien des Affaires étrangères.

Les deux parties ont salué le niveau des relations tuniso-brésiliennes et examiné les moyens de dynamiser la coopération dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment le transport, l’agriculture, les douanes, le sport et l’éducation.

La Tunisie a mis l’accent sur le développement des échanges commerciaux et l’accès des produits tunisiens au marché brésilien, se félicitant de la décision prise en mars 2025 par le gouvernement brésilien d’exonérer totalement de droits de douane les exportations d’huile d’olive vierge, considérée comme un produit stratégique pour Tunis.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération avec le Mercosur, la Tunisie exprimant son souhait de renforcer la coordination avec le Brésil en vue de relancer les négociations sur un éventuel accord de libre-échange.

Sur le plan international, les deux délégations ont abordé plusieurs dossiers d’intérêt commun, dont la question palestinienne. La partie tunisienne a réaffirmé son soutien à la création d’un Etat palestinien indépendant et souverain avec Al Qods -Est pour capitale.

En marge des consultations, des entretiens ont eu lieu avec des responsables de la Chambre de commerce arabo-brésilienne et de l’Instituto Rio Branco, en vue de promouvoir les échanges économiques et la coopération en matière de formation diplomatique.