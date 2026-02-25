Le Conseil du prix de l’université de “Chinguitt” en Mauritanie a annoncé l’ouverture des candidatures pour le prix “Chinguitt”2026, destiné aux chercheurs mauritaniens et étrangers, aux établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux associations culturelles, a indiqué un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précisant que ce prix vise à renforcer les domaines des études islamiques, des sciences et techniques, des lettres et des arts .

Les personnes souhaitant participer au prix “Chinguitt” pour l’année 2026 doivent présenter leur dossier de candidature dans les délais fixés entre le 31 janvier 2026 et le 13 mars prochain au secrétariat permanent du Conseil ou l’envoyer par courrier avec un cachet postal comme preuve selon le même communiqué. Les résultats seront annoncés le 13 octobre 2026.

Les candidats souhaitant obtenir plus de détails sur ce prix peuvent consulter le site web www.prixchinguitt.mr.

Il convient de noter que la Mauritanie attribue chaque année le Prix “Chinguitt” aux personnes qui se sont distinguées dans trois domaines à savoir: les études islamiques, les sciences et techniques et les lettres et arts.

Ce prix, qui a été décerné pour la première fois en 2001, comprend un tableau d’honneur, une médaille et une bourse d’une valeur de 500 mille ouguiyas, soit environ 40 mille dinars tunisiens pour chaque catégorie.