Le Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (Macam-Tunis) a annoncé la prolongation de la deuxième édition du Salon national des arts plastiques jusqu’au 14 mars.

Organisé initialement du 24 janvier au 24 février, le Salon se tient au siège du musée, à la Cité de la Culture, à Tunis.

Le programme de clôture sera annoncé ultérieurement, précise un communiqué publié lundi sur la page Facebook du musée.

Durant le mois de Ramadan, les horaires d’ouverture sont fixés de 9h à 13h et de 21h à minuit.

Organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce Salon réunit des artistes de différentes disciplines, notamment la peinture, la sculpture, la photographie, la gravure, la céramique et l’installation. Chaque participant peut présenter jusqu’à trois œuvres.

Selon le ministère, cette manifestation vise à promouvoir les arts plastiques tunisiens, à élargir l’accès à la participation pour les artistes de toutes les régions et générations et à renforcer la visibilité nationale des créateurs. Elle doit également permettre à la commission d’acquisition de sélectionner des œuvres en vue de leur intégration aux collections publiques.