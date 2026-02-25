Les soirées ramadanesques du Club culturel Tahar Haddad se sont ouvertes samedi soir, par un concert du chanteur Mohamed Ali Chebil qui a offert au public une soirée chargée de mémoire et de spiritualité, revisitant un florilège de chants du patrimoine tunisien, entre musique soufie et œuvres emblématiques du répertoire national.

Dans son mot de présentation, Mohamed Ali Chebil a expliqué avoir souhaité entraîner le public dans un voyage au cœur du patrimoine soufi tunisien et de plusieurs titres de grandes figures de la chanson tunisienne, à l’instar de Saliha, Ali Riahi et Hédi Jouini.

Interrogée sur l’ouverture de ces soirées ramadanesques parallèlement à la 42ème édition du Festival de la Médina de Tunis, la directrice du Club culturel Tahar Haddad, Sihem Ben Toumi, a indiqué, dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, que le club dispose de son propre public, fidèle à ses manifestations. Elle a précisé que la programmation accorde une place importante aux jeunes, afin de permettre au public de découvrir de nouveaux talents.

Concernant l’accès des étudiants aux soirées artistiques, la directrice a souligné que ces derniers peuvent assister gratuitement aux spectacles sur présentation de leur carte d’étudiant et que les différentes représentations sont proposées au large public à des tarifs symboliques, dans le but d’encourager toutes les catégories à assister aux manifestations culturelles et artistiques du club.

Le public du Club culturel Tahar Haddad pourra ainsi assister à douze soirées ramadanesques, jusqu’au 11 mars 2026, mêlant chants classiques, musique soufie, créations musicales portées par les jeunes, cinéma et spectacles vivants. La deuxième soirée qui sera aux couleurs de la musique stambali, et prévue ce dimanche 22 février, sera animée par l’artiste Belhassen Mihoub.