“Hammam-Lif : formation et mutations d’une ville balnéaire et thermale au sud de Tunis (1890-2020)” est un nouvel ouvrage collectif paru aux Editions AC, avec le soutien de l’Institut français de Tunisie (IFT). Dirigé par la professeure Leila Ammar, membre du Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines, l’ouvrage réunit les contributions de Jellal Abdelkafi, Beya Abidi, Nabila Bakli, Hanène Ben Slama, Cyrine Bouajila, Saloua Ferjani et Nawel Laroui.

Préfacé par l’historienne Kmar Bendana, ce livre est le fruit d’un travail pluridisciplinaire croisant l’histoire, l’architecture, l’urbanisme et les sciences sociales. Il propose une une plongée dans la mémoire vivante d’une ville entre héritage thermal, modernité et mutations urbaines.

La publication met en lumière les dynamiques de formation de la ville, ses héritages architecturaux et urbains, ainsi que les mutations sociales, spatiales et fonctionnelles qui ont marqué son évolution, depuis ses origines thermales et beylicales jusqu’aux recompositions contemporaines.

L’ouvrage s’articule autour de plusieurs axes complémentaires. Il retrace d’abord la genèse du projet et interroge la construction territoriale et institutionnelle de la commune. Il propose ensuite une analyse historique des structures fondatrices de la ville, notamment Dar el-Bey, les jardins historiques et les établissements thermaux, témoignant de l’ancienneté et de la richesse de ses fonctions balnéaires et curatives.

Une attention particulière est accordée à l’histoire de l’architecture et à la production de l’espace urbain entre 1890 et 2020, mettant en évidence les logiques de développement, les formes bâties et les processus de qualification de l’espace. L’ouvrage met également en valeur plusieurs édifices emblématiques, révélateurs de l’identité architecturale singulière de Hammam-Lif.

Au-delà de l’analyse morphologique, l’ouvrage explore les dimensions sociales et territoriales de la ville, en examinant ses potentialités et ses fragilités dans sa position particulière entre mer et montagne. Il interroge les transformations de la trame urbaine, les usages et les appropriations des espaces publics, ainsi que les pratiques quotidiennes, les activités commerciales et les formes de sociabilité qui structurent la vie urbaine.

Les contributions consacrées aux mutations contemporaines analysent les recompositions sociales et urbaines récentes, offrant une lecture critique des enjeux actuels liés au développement urbain, à la préservation du patrimoine et à l’évolution des fonctions de la ville.

S’appuyant sur des témoignages et des entretiens recueillis et transcrits, qui enrichissent l’analyse scientifique par une approche sensible et ancrée dans la mémoire vécue des habitants, cette publication constitue, par son approche globale et interdisciplinaire, une contribution majeure à la connaissance des villes historiques tunisiennes et à la compréhension des processus historiques et contemporains qui façonnent les territoires urbains.

Il est à noter que l’ouvrage est paru à l’occasion du lancement de “SAWN”, un projet de coopération tuniso-français rassemblant les acteurs du patrimoine autour d’une approche commune visant à répondre aux besoins de préservation, de formation et de valorisation du patrimoine tunisien.