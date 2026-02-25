Des concerts, rencontres littéraires, ateliers et projections sont programmés à Tunis, Sousse et Sfax à l’occasion du mois de Ramadan.

Ces activités se déroulent depuis le 18 février dans les espaces de l’Institut français de Tunisie (IFT) avec le soutien de partenaires, notamment des partenaires médiatiques, selon un communiqué publié par l’institution.

Certaines activités sont en accès libre, d’autres sur inscription préalable.

À Tunis, la programmation comprend des ateliers de théâtre et d’écriture, ainsi qu’un concert des lauréats Elyssa et un hommage à Oum Kalthoum. Des spectacles familiaux et des activités destinées au jeune public sont également prévus.

À Sousse, une veillée poétique, des performances artistiques, une exposition photographique et un cycle de films d’animation consacrés à Hayao Miyazaki figurent au programme.

À Sfax, des concerts, des rencontres littéraires, une dictée géante et des ateliers de calligraphie sont annoncés en mars.

Le calendrier complet des événements et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site officiel de l’IFT.