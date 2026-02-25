Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé samedi le programme « Ramadanesque » de la Cinémathèque tunisienne, prévu entre février et mi-mars 2026, à la salle Tahar Chériaa, à la Cité de la Culture.

La Cinémathèque tunisienne, relevant du CNCI, reprend ainsi ses activités après une période d’interruption des projections.

La programmation comprend « La trilogie du désert » du réalisateur Nacer Khemir, un hommage au directeur de la photographie et cinéaste Ahmed Bennys, ainsi qu’un hommage au réalisateur Hmida Ben Ammar.

Une soirée consacrée à l’art du conte et à l’image cinématographique est également prévue, à la galerie Hammadi Essid.

La programmation s’ouvrira le 26 février avec « Les Baliseurs du désert » (1984), de Nacer Khemir, présenté en version restaurée.

Le 27 février, seront projetés « La Mohammedia » (1974), d’Ahmed Bennys, également en version restaurée, puis « Le Collier perdu de la colombe » (1991), de Nacer Khemir. La trilogie du désert se poursuivra le 28 février avec « Bab’Aziz » (2005), du même réalisateur.

Une soirée dédiée à l’art du conte et à l’image cinématographique, animée par le conteur Youssef Baklouti, est programmée le 6 mars.

Enfin, un hommage au cinéaste Hmida Ben Ammar est prévu le 13 mars, avec la projection de « La Zitouna au cœur de Tunis » (1982) et « Wijdène » (2012).

Toutes les soirées débuteront à 20h30.