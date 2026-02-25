Dans le cadre de son appui au transfert des résultats de la recherche scientifique au profit du secteur économique, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de Valorisation de la Recherche) a annoncé le lancement d’un appel à propositions “Programme Collabora-Technopôle” pour financer des projets de Recherche-Innovation (R&I) collaboratifs au sein et autour des technopôles (session 2026)

Selon une publication diffusée sur le site officiel du ministère, ce programme vise le développement de la dynamique de la collaboration au sein de l’écosystème des technopôles tunisiens.

D’après la même source, cet écosystème est composé d’institutions de formation, des structures de recherche, des structures d’interfaçage et de transfert technologique ainsi qu’un espace de production englobant des entités économiques innovantes.

Ce programme a pour principaux objectifs, la résolution, par la recherche et l’innovation, des problématiques soulevées par l’écosystème productif (entreprises et/ou start-up au sein et autour des technopôles, incubateurs) et les problématiques détectées par les structures d’interfaçage au sein des établissements de l’enseignement supérieur ou des structures de recherche et la consolidation des activités R&I réalisées au sein des entreprises.

Il s’agit également de soutenir la collaboration entre la sphère académique et la sphère économique à travers l’exploitation des résultats de la R&I développées au sein et autour des technopôles et de renforcer la mobilité des jeunes doctorants, post doctorants et porteurs de projets innovants vers les entreprises pour la valorisation de leurs travaux, la création de start-up et/ou spin-off, ou pour une potentielle employabilité.

Par ailleurs, cet appel à propositions vise le financement des projets proposés par un consortium composé au minimum d’une structure de recherche et d’un partenaire socio-économique, et dont au moins l’un des membres du consortium est composante d’un technopôle.

Cet appel cible les propositions de projets à fort potentiel d’innovation et d’impact socioéconomique dans les thématiques liées à la sécurité alimentaire et énergétique ; l’économie circulaire, l’économie verte, l’environnement ; la digitalisation appliquée aux secteurs économiques et industriels prioritaires ; la biotechnologie appliquée au domaine de l’agriculture et de la santé et la robotique, la mécatronique, la nanotechnologie et les matériaux avancés.

Le dossier de soumission, après avis favorable du conseil scientifique, doit être acheminé par voie hiérarchique et déposé ou envoyé par voie postale au plus tard le 21 Avril 2026 pendant l’horaire administratif, et ce à l’adresse du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Bureau d’ordre central), Boulevard Ouled Haffouz-1030 Tunis avec la mention : « Programme Collabora-Technopôle ».