À l’occasion du mois sacré du ramadan, l’Agence pour Mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) organise une manifestation intitulée « Arcades illuminées », a démarré le samedi 21 février à Haïdra (gouvernorat de Kasserine). La clôture de cet évènement organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles aura lieu le 15 mars à l’aqueduc du Bardo ( gouvernorat de Tunis).

Cette manifestation vise à faire redécouvrir les monuments historiques dans leurs dimensions esthétique et architecturale en utilisant l’éclairage artistique comme moyen visuel. Il s’agit de mettre en valeur les détails des vestiges historiques et offrir aux visiteurs une expérience culturelle différente, cette initiative contribue à stimuler la fréquentation des sites archéologiques et à encourager le tourisme culturel intérieur et extérieur du pays.

Programme du “Arcades illuminées” :

– 21-22 février à Haïdra, dans le gouvernorat de Kasserine

– 28 février et 1er mars à Makther dans le gouvernorat de Siliana

– 7 et 8 mars à Sbeitla dans le gouvernorat de Kasserine

– 12 et 13 mars :l’illumination de l’aqueduc de Zaghouan

– 14 et 15 mars : l’illumination de l’aqueduc du Bardo.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives nationales visant à intégrer les arts visuels et l’éclairage moderne dans la préservation et la promotion du patrimoine.

Il s’agit aussi de présenter une image innovante des monuments historiques qui ont façonné l’histoire de la Tunisie, dans le cadre d’une série d’initiatives nationales visant à intégrer les arts visuels et l’éclairage moderne dans la préservation et la promotion du patrimoine, et à présenter une image innovante des monuments historiques qui ont façonné l’identité culturelle du pays à travers les siècles.

Ce programme s’articule autour de l’illumination des parcours de visites nocturnes d’un certain nombre de vestiges patrimoniaux et de monuments historiques, dans le cadre d’une stratégie promotionnelle de l’AMVPPC visant à mieux faire connaître le patrimoine archéologique national et à le présenter sous un angle esthétique contemporain.