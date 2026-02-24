La Fédération argentine de football (AFA) a décidé de suspendre la 9e journée du championnat professionnel, initialement prévue du 5 au 8 mars, ainsi que l’ensemble des compétitions nationales sur la même période. Cette décision fait suite à la convocation judiciaire de son président, Claudio Tapia, et de son trésorier, Pablo Toviggino, dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale présumée.

Adoptée à l’unanimité par le comité exécutif de l’AFA, la mesure intervient alors que les deux dirigeants doivent comparaître les 5 et 6 mars devant un tribunal pénal.

Une enquête pour fraude fiscale

L’affaire découle d’une plainte déposée par l’administration fiscale argentine. Celle-ci accuse la Fédération de non-paiement de retenues fiscales et de cotisations sociales pour un montant supérieur à 19,3 milliards de pesos, soit environ 14 millions de dollars.

Le magistrat chargé de l’enquête estime qu’il existe « des éléments suffisants » pour soupçonner l’implication des dirigeants. Une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, avant d’être partiellement assouplie pour Tapia.

De son côté, l’AFA conteste fermement ces accusations. L’institution affirme n’avoir « aucune dette fiscale » et soutient que les paiements litigieux ont été effectués avant leur échéance. Ce point fait actuellement l’objet d’un examen par la Cour d’appel.

Un climat politique tendu

Cette affaire survient dans un contexte de tensions croissantes entre la Fédération et le gouvernement. Plusieurs dirigeants de clubs dénoncent une « attaque judiciaire et médiatique » contre l’AFA.

Certains évoquent également des pressions liées au débat sur l’introduction de sociétés anonymes sportives cotées en bourse, un projet soutenu par l’exécutif mais rejeté par une majorité de clubs affiliés.

Des conséquences sportives et économiques

La suspension de cette journée, à un moment clé de la saison, pourrait entraîner d’importantes répercussions sportives, économiques et organisationnelles pour les clubs et les compétitions nationales.

Dans son communiqué, l’AFA évoque une « incertitude institutionnelle » et dénonce une atteinte au bon fonctionnement du football argentin.