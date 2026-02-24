Le marché Boursier poursuit son élan positif, terminant la séance de mardi sur une note d’optimisme (+0,95 %). L’indice de référence a franchi la barre symbolique de 15 000 points dans un volume garni de 11,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre SPDIT a chapeauté le palmarès de la séance. L’action de la société d’investissement adossée au groupe SFBT s’est envolée de 6 % à 14,410 D, dans un modeste flux de 105 mille dinars.

Le titre BNA a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque a bondi de 6 % à 14,100 D notant que la valeur a amassé des échanges de près de 701 mille dinars sur la séance.

Le titre ESSOUKNA s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du promoteur immobilier a cédé –2,9 % à 3,680 D faisant savoir que la valeur a été transigée à hauteur de 23 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre CITY CARS a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du concessionnaire automobile a perdu –2,8 % à 27,200 D, en brassant un volume de 340 mille dinars.

AMEN BANK a été la valeur la plus active de la séance. L’action de la banque a clôturé la séance en territoire positif (+1,4 % à 59,850 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD.