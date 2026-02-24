L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 25 février 2026 pour sélectionner cinq professionnels du secteur touristique tunisien qui bénéficieront de la prise en charge de leurs frais de participation à la foire italienne Fa’ la cosa giusta! 2026, événement phare de la consommation responsable.

Tour-opérateurs, Destination Management Companies (DMC) et agences de voyage engagés dans le tourisme responsable, l’économie verte ou la promotion de modes de vie durables sont invités à soumettre leur dossier. Cette initiative vise à promouvoir la Tunisie comme destination touristique durable et innovante auprès du marché italien.

L’événement se tiendra du 13 au 15 mars 2026 à la Fiera Milano Rho. Considérée comme la foire nationale de référence pour la consommation critique en Italie, cette édition 2026 accueillera les visiteurs sur une surface de 30 mille m² avec plus de 550 exposants et un programme de 450 activités (conférences, ateliers, rencontres professionnelles). L’entrée sera gratuite cette année, favorisant une affluence accrue.

Placée sous le thème « Combien de personnes faut-il pour changer le monde ? », la foire invite à réfléchir au pouvoir d’action individuel et collectif dans la transition écologique. Les thématiques abordées couvrent l’alimentation biologique, la mode éthique, l’habitat durable, la mobilité douce et le tourisme responsable.

Les professionnels retenus pourront présenter des offres touristiques innovantes, renforcer leurs réseaux commerciaux en Italie et valoriser leurs pratiques écoresponsables devant un large public sensibilisé aux enjeux environnementaux.