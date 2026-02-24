La 26e journée du Championnat d’Italie a confirmé la domination de l’Inter Milan, solide leader avec 64 points après sa victoire 2-0 sur le terrain de US Lecce. Derrière, les poursuivants ont connu des fortunes diverses, marquées notamment par les revers de l’AC Milan et de la Juventus Turin.

Grâce à ce succès à l’extérieur, l’Inter accentue son avance en tête du classement et profite des faux pas de ses rivaux directs pour consolider sa position à ce stade de la saison.

Juventus et Milan piégés à domicile

La principale surprise du week-end est venue de Turin, où la Juventus s’est inclinée 2-0 face à Côme. Ce revers empêche la Vieille Dame de se rapprocher du podium et la maintient à la cinquième place avec 46 points.

Autre contre-performance notable : l’AC Milan, dauphin du championnat, battu 1-0 à domicile par Parme. Malgré ce faux pas, les Rossoneri conservent la deuxième place avec 54 points.

Naples et Rome restent au contact

Dans la lutte pour le podium, Naples s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Atalanta Bergame, tandis que l’AS Rome a assuré l’essentiel en dominant Cremonese (3-0). Les deux équipes comptent désormais 50 points et partagent la troisième place.

Plus bas au classement, Bologne a pris le meilleur sur Udinese (1-0), tandis que la Fiorentina s’est imposée face à Pise sur le même score.

Bas de tableau toujours serré

Dans la zone inférieure, la lutte pour le maintien reste intense. Hellas Vérone et Pise ferment la marche avec 15 points chacun, après la lourde défaite de Vérone (3-0) contre Sassuolo.

Au final, cette 26e journée redistribue certaines cartes derrière le leader mais confirme surtout la régularité de l’Inter, désormais en position favorable pour la suite du championnat.