Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) -Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts-, plus connu sous le nom de Dar Sebastien, accueillera une nouvelle édition de la manifestation ramadanesque “Au Clair de la Lune”, qui se déroulera du 2 au 8 mars 2026.

Sous le titre évocateur « L’ombre de la Maison Sebastien », cet événement musical s’inscrit dans une tradition artistique célébrant l’identité musicale tunisienne tout en ouvrant un dialogue innovant avec la musique occidentale, a annoncé le CIHH.

L’édition 2026 de ce rendez-vous exceptionnel marie les influences méditerranéennes et sahariennes propres à la musique tunisienne avec les sonorités du piano occidental. L’événement propose ainsi une “tunisification” de l’instrument, fusionnant les techniques harmoniques européennes avec la spiritualité des modes orientaux.

Parmi les artistes programmés, on retrouve des figures emblématiques telles qu’Ahmed Jelmam, Mohamed Jebali et Asma Ben Ahmed, qui feront résonner des œuvres alliant tradition et modernité.

Chaque soirée sera l’occasion de découvrir un nouveau visage de la musique tunisienne, avec des concerts comme “Hiyam.. Passion des cœurs” d’Ahmed Jelmam ou “Tsaltina” de Mohamed Jebali.

Le public sera invité à une expérience artistique immersive où la scène et l’auditoire se rencontrent dans un échange vivant, tissant des liens entre la mémoire musicale collective et les créations contemporaines. Une approche qui place l’écoute comme élément central de cette aventure musicale.

Lancée en 2019, la manifestation “Au Clair de la Lune” s’inscrit dans une démarche artistique et spirituelle, en harmonie avec les atmosphères du Ramadan, où la musique se fait reflet de l’âme et du temps.

Programme de “Au Clair de la Lune” 2026

Lundi 2 mars

“Fragments” – Chorale Dhikra, dirigée par Hichem Ben Oumar

“Histoires Méditerranéennes” – Mohamed Raja Farhat

Mardi 3 mars

“Hiyam.. Passion des cœurs” – Ahmed Jelmam

Mercredi 4 mars

“Tsaltina” – Mohamed Jebali

Jeudi 5 mars

“Roubaiyat” – Ahmed Rebai

Vendredi 6 mars

“Ahwa” – Asma Ben Ahmed

Samedi 7 mars

“Emerald” – Mohamed Ali Becheikh

Dimanche 8 mars

“Attakbira” – Montasser El-Bazaz

“Dans l’ombre de la scène” – Halima Daoud

Les billets sont disponibles au prix de 20 dinars.