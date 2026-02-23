Le jeûne est déconseillé pour les patients atteints des cancers de l’appareil digestif en cours de traitement ou de suivi médical (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie) à cause de l’état de fatigue et de malaise liée aux protocoles thérapeutiques, a indiqué Dr.Lamia Kallel, cheffe de service de gastro-entérologie à l’hopital Mahmoud Matri à l’Ariana.

Dans une interview accordée à l’Agence TAP, elle a indiqué que les patients atteints de ces cancers nécessitent une alimentation éqilibrée et riche étant donné que l’organisme a besoin d’énergie et de divers éléments nutritifs apportés par les aliments. La prise en charge nutritionnelle est une composante essentielle du parcours de soins des patients traités pour une maladie tumorale, a-t-elle fait savoir.

“Ces patients doivent toujours consulter et avoir l’avis de leurs médecins avant de décider de jeuner, le suivi médical s’avère indispensable dans leurs cas. La sécurité de la santé prime, et le suivi médical est indispensable pour évaluer les risques” a-t-elle expliqué.

Elle a précisé qu’après avoir terminé les protocoles thérapeutiques et après la phase de rémission où le malade retrouve l’énergie nécessaires, les patients atteints des cancers de l’appareil digestif peuvent jeuner pendant le mois saint du Ramadan sur avis de leurs médecins traitant.

Il convient de rappeler que Les cancers digestifs sont des tumeurs malignes qui peuvent toucher tout le tube digestif (œsophage, estomac, intestin grêle, côlon-rectum, anus) ou les organes de l’abdomen (foie, voies biliaires, pancréas).