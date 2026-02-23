La hiérarchie mondiale du tennis masculin reste inchangée au sommet du classement ATP publié le 23 février. L’Espagnol Carlos Alcaraz conserve la première place après sa victoire en finale à Doha, devant l’Italien Jannik Sinner, éliminé en quarts au Qatar, et le Serbe Novak Djokovic, troisième, qui n’a plus disputé de tournoi depuis sa finale perdue à l’Open d’Australie le 1er février.

Avec 13.550 points, Alcaraz maintient une avance confortable sur Sinner (10.400 points) et Djokovic (5.280 points), confirmant sa domination actuelle sur le circuit.

Tabilo signe la plus forte progression

La principale évolution dans le Top 50 concerne le Chilien Alejandro Tabilo. Finaliste à Rio, il réalise un bond spectaculaire de 26 places pour atteindre le 42e rang mondial, soit la progression la plus marquante de la semaine parmi l’élite.

Dans le Top 10, peu de changements sont à signaler. L’Allemand Alexander Zverev reste quatrième, suivi de l’Italien Lorenzo Musetti et de l’Australien Alex De Minaur. L’Américain Taylor Fritz gagne une position pour s’installer à la septième place, tandis que le Canadien Félix Auger-Aliassime recule d’un rang au huitième.

Moez Echargui poursuit sa progression

Côté tunisien, Moez Echargui gagne une place et se hisse au 138e rang mondial avec 435 points. Cette progression intervient alors qu’il dispute actuellement les seizièmes de finale du tournoi de Dubaï face au Français Giovanni Mpetshi Perricard.

Cette présence dans le tableau principal d’un tournoi important constitue une étape notable dans la saison du joueur tunisien, qui continue d’améliorer son classement semaine après semaine.

Un Top 10 globalement stable

Le reste du Top 10 demeure stable, avec notamment Ben Shelton (9e) et Alexander Bublik (10e) qui complètent la liste des dix meilleurs joueurs mondiaux au 23 février.

À ce stade de la saison, la hiérarchie du circuit ATP apparaît solidement installée, même si les performances dans les tournois à venir pourraient redistribuer les positions, notamment derrière le trio de tête.