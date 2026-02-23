La 23e journée du Championnat d’Allemagne de football a confirmé la domination du Bayern Munich, solide leader avec 60 points en 23 matches. Le club bavarois s’est imposé 3-2 face à Eintracht Francfort samedi, conservant huit points d’avance sur son principal poursuivant, Borussia Dortmund.

Dortmund a dû se contenter d’un match nul spectaculaire (2-2) sur la pelouse du RB Leipzig, laissant le Bayern prendre le large en tête. Avec 52 points, le club de la Ruhr reste solidement installé à la deuxième place mais voit le leader s’échapper progressivement.

Hoffenheim confirme sa troisième place

Derrière ce duo, Hoffenheim consolide sa troisième position après son nul 2-2 contre le FC Cologne. Stuttgart, accroché 3-3 à Heidenheim, demeure quatrième, tandis que Leipzig complète le top 5 après son partage des points avec Dortmund.

Bayer Leverkusen, battu 0-1 sur le terrain de l’Union Berlin, reste sixième avec un match en moins, ce qui pourrait encore redistribuer les cartes dans la course aux places européennes.

Matches serrés et surprises

Plusieurs rencontres ont été particulièrement disputées. Fribourg a dominé Borussia Mönchengladbach (2-1), tandis que St Pauli s’est imposé sur le même score face au Werder Brême.

Augsbourg a créé la surprise en allant battre Wolfsburg 3-2 à l’extérieur. De son côté, Mayence a partagé les points avec Hambourg (1-1) en ouverture de la journée.

Lutte intense pour le maintien

En bas de tableau, la situation reste serrée. St Pauli et Wolfsburg, tous deux à 20 points, occupent les positions dangereuses, juste devant Werder Brême (19 points). Heidenheim ferme la marche avec 14 points après son nul spectaculaire contre Stuttgart.

À ce stade de la saison, la course au titre semble largement à l’avantage du Bayern Munich, tandis que la bataille pour les places européennes et le maintien demeure ouverte.