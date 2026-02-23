L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) lance un appel à candidatures pour la réalisation d’opérations de qualification artisanale destinées aux jeunes, dans les espaces d’innovation de six gouvernorats.

Les régions concernées par ce programme sont : Mahdia, Kasserine, Gabès, Gafsa, La Manouba et Nabeul.

Dans un communiqué, l’Office a invité les artisans qui remplissent les conditions requises à postuler. Les candidats, qui doivent estimer posséder les capacités techniques et pédagogiques nécessaires pour encadrer ces formations, sont appelés à déposer leur dossier auprès de la délégation régionale de l’artisanat de leur région. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 16 mars 2026.

Selon la même source, les dossiers de candidature seront examinés par une commission technique centrale spécialement créée à cet effet. Ces opérations de qualification seront organisées en partenariat avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et bénéficieront du soutien du programme Creative Tunisia.