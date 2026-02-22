L’ancienne N.1 mondiale Serena Williams, 44 ans, a retrouvé dimanche le droit de participer aux tournois du Grand Chelem et du circuit WTA Tour. Cette possibilité marque une étape clé pour l’Américaine, lauréate de 23 titres majeurs, qui pourrait désormais effectuer un retour sur la scène professionnelle.

Pour redevenir éligible, la joueuse devait se soumettre pendant six mois à des contrôles antidopage inopinés. Cette période obligatoire arrive à son terme dimanche, ouvrant la voie à une participation à des compétitions officielles, sous réserve d’obtenir une invitation des organisateurs.

Un retour possible, mais non confirmé

À ce stade, aucune annonce officielle de reprise n’a été faite par la principale intéressée. L’ancienne championne s’était montrée prudente ces derniers mois, démentant en décembre les rumeurs d’un retour imminent sur le circuit.

En janvier, l’ex-N.1 mondial Jim Courier estimait pourtant qu’un retour semblait probable. « À moins qu’elle ne se blesse, il ne fait aucun doute qu’elle rejouera quelque part à un moment donné », avait-il déclaré, soulignant les contraintes liées à l’inscription sur la liste des joueuses susceptibles de subir des contrôles antidopage aléatoires.

Selon lui, une telle démarche n’aurait guère de sens pour une joueuse sans intention de revenir à la compétition, a fortiori pour une athlète aussi expérimentée.

Une trajectoire restée ouverte depuis 2022

La perspective d’un retour avait également gagné en crédibilité après la reprise de la carrière professionnelle de sa sœur aînée, Venus Williams, à l’été 2025.

Lors de sa dernière apparition sur le circuit, à l’US Open 2022, Serena Williams n’avait pas officiellement annoncé sa retraite. Elle avait alors expliqué qu’elle « évoluait » pour s’éloigner du tennis professionnel, laissant la porte ouverte à une éventuelle reprise.

Désormais autorisée à rejouer, l’Américaine pourrait donc retrouver les courts si elle décide d’accepter une invitation. Aucune date ni tournoi n’ont toutefois été évoqués pour un éventuel retour.