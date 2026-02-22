Le Bayern Munich a battu Francfort 3-2 samedi à l’Allianz Arena lors de la 23e journée de Bundesliga, consolidant sa première place malgré une fin de match sous tension. Longtemps largement dominateurs, les Bavarois menaient 3-0 avant de concéder deux buts et de frôler l’égalisation dans les derniers instants.

Ce succès, le troisième consécutif en championnat, permet au Bayern de compter huit points d’avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, tenu en échec à Leipzig (2-2). L’écart se creuse également sur Hoffenheim, troisième, accroché par Cologne (2-2), tandis que Francfort reste 7e, aux portes des places européennes.

Kane et Pavlovic lancent les Bavarois

Porté par son trio offensif Harry Kane – Luis Diaz – Michael Olise, le Bayern a imposé un rythme élevé d’entrée. Après une première alerte de Jamal Musiala (14e), Aleksandar Pavlovic a ouvert le score d’une demi-volée lointaine, mal maîtrisée par le gardien Kaua Santos (16e).

Quatre minutes plus tard, Harry Kane a doublé la mise de la tête sur corner (20e), confirmant la domination munichoise. Les joueurs de Vincent Kompany ont continué de se créer des occasions, sans toutefois creuser immédiatement l’écart.

Un doublé de Kane avant le relâchement

Toujours maîtres du jeu après la pause, les Bavarois ont multiplié les occasions avant que Kane n’inscrive son deuxième but de la soirée à la 68e minute, portant son total à 28 réalisations en championnat.

Avec trois buts d’avance, le Bayern semblait à l’abri. Mais un penalty transformé par Jonathan Burkardt après une faute de Kane (76e) a relancé la rencontre.

Francfort revient et fait douter Munich

Francfort a accentué la pression en fin de match. L’attaquant français Arnaud Kalimuendo a réduit l’écart à la 86e minute après une passe en retrait risquée de Joshua Kimmich dans sa surface.

L’Allianz Arena a retenu son souffle dans le temps additionnel lorsque Mario Götze a tenté sa chance, sans parvenir à cadrer (90e+5). Malgré ce dernier frisson, le Bayern conserve l’essentiel : une victoire et une avance confortable en tête du championnat, à une semaine d’un choc attendu face à Dortmund.