La Juventus FC traverse une période particulièrement difficile après sa défaite à domicile face à Como 1907 (2-0), samedi, lors de la 26e journée du championnat d’Italie. Il s’agit d’un troisième revers consécutif toutes compétitions confondues pour les Bianconeri, tandis que l’Inter Milan poursuit son cavalier seul en tête.

Battus la semaine dernière à AC Milan (3-2), puis lourdement défaits en Ligue des champions par Galatasaray SK (5-2) à Istanbul, les Turinois ont confirmé leur mauvaise dynamique face à un promu ambitieux.

Côme frappe tôt et maîtrise son sujet

À Turin, les visiteurs ont rapidement pris l’avantage. Dès la 11e minute, Mërgim Vojvoda a profité d’une perte de balle et d’une erreur du gardien Michele Di Gregorio pour ouvrir le score. Dominée dans l’engagement et incapable de réagir, la Juventus a livré une prestation terne.

En seconde période, Côme a scellé sa victoire sur un contre parfaitement mené : Lucas Da Cunha a servi Maxence Caqueret, qui a doublé la mise à la 61e minute. Ce succès permet au club lombard de revenir à un point seulement de la Juventus au classement, confirmant sa remarquable saison.

Le Top 4 menacé

Cinquième avec 46 points, la Juventus pourrait voir la qualification pour la Ligue des champions s’éloigner davantage. En cas de victoire de l’AS Roma face à la US Cremonese, l’écart avec la quatrième place — dernière qualificative — pourrait encore se creuser.

Cette situation accentue la pression sur l’effectif turinois, déjà fragilisé par ses contre-performances récentes.

L’Inter impitoyable malgré un match fermé

Dans le même temps, l’Inter Milan s’est imposé 2-0 sur la pelouse de l’US Lecce, renforçant sa position de leader.

Longtemps bloqués par une défense regroupée, les Nerazzurri ont fait la différence sur deux coups de pied arrêtés en fin de rencontre. Henrikh Mkhitaryan a ouvert le score à la 75e minute sur corner, avant que Manuel Akanji ne double la mise de la tête sept minutes plus tard.

Cette victoire permet à l’Inter d’effacer sa récente défaite européenne face au FK Bodø/Glimt et surtout de porter provisoirement son avance à dix points sur son dauphin milanais.

Milan sous pression

Avec 64 points, l’Inter devance largement l’AC Milan (54 points), qui doit impérativement s’imposer face à Parma Calcio 1913 pour rester dans la course au titre.

À ce stade de la saison, la dynamique semble clairement favorable aux Nerazzurri, tandis que la Juventus devra rapidement réagir pour éviter une fin d’exercice très compliquée.